Lazio-Inter, allarme all’ultimo per Sarri! Febbre Lazzari, cambia formazione

Lazio-Inter si avvicina (calcio d’inizio alle ore 20.45) e arrivano notizie pesanti di formazione lato biancoceleste. Lazzari ha la febbre, con Sarri che probabilmente sarà costretto a cambiare formazione.

STOP ALL’ULTIMO – Lazio-Inter di questa sera rischia di non avere Manuel Lazzari fra i giocatori a disposizione di Maurizio Sarri. Radiosei, molto vicina alla società biancoceleste, fa sapere che il difensore ha la febbre. Il sostituto dovrebbe essere Elseid Hysaj, provato stamattina a Formello nell’ultimo test, nel caso farebbe coppia con Adam Marusic. Per il momento non ci sono (ancora?) i convocati della Lazio, ma a questo punto Lazzari non dovrebbe prendere parte alla partita.