Skriniar, Zhang dà tranquillità all’Inter! E col PSG ora schermaglie – SM

Skriniar non cambierà squadra dopo che la settimana scorsa il presidente Zhang ha cambiato idea e deciso di non venderlo. C’è ancora il pressing del PSG, ma secondo Sport Mediaset l’Inter non vuole più pensare a cederlo.

POCO MARGINE – Tutta l’Inter ha ricevuto rassicurazioni da Steven Zhang sulla conferma di Milan Skriniar. Lo assicura Marco Barzaghi, in un servizio per Sport Mediaset, confermando come non ci saranno altre sorprese da qui alle 20 di giovedì 1 settembre. Questo nonostante ieri Nasser Al-Khelaifi, presidente del PSG, abbia di nuovo tuonato (vedi articolo). L’offerta da sessanta milioni di euro più un giocatore, riportata dalla Francia, sarà rispedita al mittente. Col PSG, dopo queste schermaglie, l’Inter non ha più voglia di trattare Skriniar.