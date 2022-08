Lazio-Inter, Inzaghi conferma 10/11 del match con lo Spezia? Un dubbio

In Lazio-Inter Simone Inzaghi dovrebbe confermare 10/11 della formazione scesa in campo contro lo Spezia. L’unico dubbio in casa nerazzurra.

LAZIO-INTER – Secondo quanto riportato da Sky Sport, è molto probabile che Simone Inzaghi confermi stasera 10/11 della squadra nerazzurra scesa in campo nella partita giocata a San Siro contro lo Spezia. Il solo ballottaggio riguarderebbe la fascia sinistra, dove Robin Gosens e Federico Dimarco si giocherebbero una maglia da titolare. In attacco confermati Romelu Lukaku e Lautaro Martinez. Roberto Gagliardini invece non dovrebbe insidiare Hakan Calhanoglu.

Fonte: Sport.Sky.it