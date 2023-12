Lazio-Inter con l’incognita Cuadrado: cosa cambia per Inzaghi dal 1′

Lazio-Inter senza sorprese di formazione per l’ex Inzaghi è probabilmente una delle poche certezze del prossimo weekend di Serie A ma molto dipende da Cuadrado. La situazione dell’esterno colombiano scombina i piani in un periodo già di emergenza sulla fascia destra

PROBABILE FORMAZIONE – Le “polemiche” per le rotazioni di Simone Inzaghi tra Champions League e Serie A possono già essere archiviate. L’Inter è attesa dalla trasferta in casa della Lazio, che per Inzaghi non può essere una partita come le altre. Mai. Per l’occasione sembrano non esserci dubbi sulla formazione titolare che schiererà l’allenatore nerazzurro. Scelte praticamente obbligate causa infortuni ma con un’incognita. Da qualche ora si parla con insistenza della possibilità che Juan Cuadrado possa operarsi. Uno scenario che dà due certezze. La prima è che l’esterno destro colombiano, finché non si opera, non sarà al 100% e quindi oggi non è ancora al meglio. E la seconda è che, una volta operato, dovrà stare fermo nuovamente e non può dare garanzie. Di conseguenza contro la Lazio è probabile che Inzaghi dia nuovamente fiducia a Yann Bisseck con Matteo Darmian avanzato, schierato esterno a tutta fascia. Una coppia, Bisseck-Darmian, che non deve far rimpiangere quella titolare formata da Benjamin Pavard terzo e Denzel Dumfries quinto. L’Inter titolare dovrà fare ancora a meno di entrambi e anche dell’ex Stefan de Vrij a Roma. Di seguito la probabile formazione di Inzaghi per Lazio-Inter in Serie A.

Lazio-Inter senza Cuadrado dal 1′ per Inzaghi?

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 31 Bisseck, 15 Acerbi, 95 A. Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 F. Dimarco; 9 M. Thuram, 10 Lautaro Martinez ©.