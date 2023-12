Darmian irrinunciabile: in Lazio-Inter dal 1′ con una speranza

Matteo Darmian si appresta a giocare anche Lazio-Inter (domenica alle 20.45) da titolare. Aiutando così Simone Inzaghi a superare le numerose difficoltà a destra.

CATENA SCESA – In questo periodo l’Inter fa fatica a occupare la corsia destra del campo. Le assenze contemporanee di Denzel Dumfries e Benjamin Pavard mettono in difficoltà Simone Inzaghi. E le ultime notizie su Juan Cuadrado non fanno che aggiungere frustrazioni al tecnico nerazzurro. Che in Lazio-Inter di domenica dovrà di nuovo scervellarsi per comporre la catena di destra. Potendo tuttavia contare per fortuna sull’inossidabile Matteo Darmian. Sebbene non sia ancora chiara la sua posizione.

SEMPRE QUI – Nell’ultima partita prima di Lazio-Inter, Darmian parte titolare come terzino destro puro. Ossia come elemento di destra di una linea difensiva a tre. Indossando per di più la fascia da capitano, a sugellare lo status del numero 36 in rosa (e il futuro rinnovo di contratto). Davanti a lui contro la Real Sociedad c’era Cuadrado, che però continua a convivere con un tendine dolorante. E, salvo peggioramenti nei prossimi giorni, questo sarà l’assetto della fascia destra anche contro la Lazio. Con Yann Bisseck pronto a far avanzare Darmian, ma solo in caso di estrema emergenza. Due scenari non ottimali vista la sfida di domenica, ma Inzaghi può comunque vedere il bicchiere mezzo pieno.

MANCA POCO – Lazio-Inter di domenica potrebbe essere l’ultima partita con queste grandi difficoltà a destra, per rispondere alla “speranza” citata nel titolo. Perché già allo Stadio Olimpico di Roma dovrebbe tornare in panchina proprio Pavard, fuori dallo scorso 4 novembre dopo l’infortunio contro l’Atalanta. Difficilmente il francese scenderà in campo contro la Lazio, può probabile che ritrovi qualche minuto a San Siro mercoledì. Quando l’Inter affronterà il Bologna a San Siro negli ottavi di finale di Coppa Italia. Con l’obiettivo poi di rivederlo stabilmente a partire già da Inter-Lecce di sabato 23 dicembre. Per la felicità di Inzaghi e di tutto l’ambiente nerazzurro.