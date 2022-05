Juventus-Inter, un dubbio in difesa e uno in attacco per Inzaghi: situazione

Simone Inzaghi avrebbe ancora due dubbi da sciogliere in vista di Juventus-Inter, finale di Coppa Italia in programma stasera.

DUBBI – Secondo quanto riportato da Andrea Paventi, in collegamento con gli studi di Sky Sport 24, prima della riunione tecnica delle 18.30 Simone Inzaghi non comunicherà niente alla squadra. Ci sarebbero un paio di dubbi. La presenza o meno di Alessandro Bastoni che ha fatto due ottimi allenamenti. Due certezze sarebbero Federico Dimarco e Danilo D’Ambrosio eventualmente per sostituirlo. Poi il solito dubbio in attacco in quanto Joaquin Correa sta bene, ma Lautaro Martinez ed Edin Dzeko sarebbero leggermente favoriti sul Tucu per partire dall’inizio. Questi sarebbero i dubbi dell’allenatore nerazzurro da sciogliere e comunicare alla squadra.

Fonte: Sky Sport