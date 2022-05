Jacobelli: «Inter, distrazione Cagliari? No, step by step. Due i protagonisti»

Xavier Jacobelli, editorialista per Tuttosport, ha parlato ai microfoni di Tmw radio della finale di Coppa Italia tra Juventus e Inter. Per il giornalista, i nerazzurri non avranno alcuna distrazione riferita a Cagliari. Poi individua due protagonisti

LA FINALE − Jacobelli analizza l’imminente match dell’Olimpico: «Il peso è più sulle spalle della Juventus, visto anche il confronto con la stagione scorsa. Per Allegri è uno stimolo alzare la quindicesima Coppa Italia della storia bianconera. Dall’altra parte c’è un’Inter lanciatissima e in piena corsa contro il Milan. In vista di Cagliari? Credo che la capacità dell’Inter di Inzaghi è quella di concentrarsi sull’ostacolo che ha davanti, step dopo step. Da qui al 22 maggio può veramente centrare un tris memorabile. Le motivazioni non mancano, l’Inter si concentrerà solo sulla Juventus. Poi la rivalità sportiva tra le due squadre rende la Coppa Italia ancor più emozionante. Uomini partita? Lautaro Martinez nell’Inter e Dybala nella Juventus. Mi aspetto un Derby molto argentino».