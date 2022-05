Allegri conferma Dybala dal 1′ per Juventus-Inter: novità nel 4-2-3-1

Allegri, in conferenza stampa (vedi articolo), ha ribadito la presenza dal 1′ di Paulo Dybala in Juventus-Inter. Nel 4-2-3-1, Morata partirà dalla panchina

AVVERSARI − E’ il giorno di Juventus-Inter, finale di Coppa Italia. In casa nerazzurra, c’è grande attesa per la sfida dell’Olimpico con lo stesso Steven Zhang che ha raggiunto la squadra per motivarla e caricarla (vedi articolo). Passando al capitolo formazioni, se Simone Inzaghi ha ancora qualche dubbio da sciogliere entro la riunione tecnica delle 18.30 (clicca QUI), Massimiliano Allegri, invece, sembra già avere le idee chiare. Il tecnico bianconero punterà sul 4-2-3-1. Come riporta Sport Mediaset, Alvaro Morata partirà dalla panchina con attacco affidato a Paulo Dybala dietro a Dusan Vlahovic. Gli esterni, invece, saranno Cuadrado a destra e Bernardeschi a sinistra.