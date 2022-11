Juventus-Inter, il programma per l’arrivo a Torino e l’ora della partenza – TS

Juventus-Inter, come noto, si giocherà domani alle ore 20.45. Per la squadra di Inzaghi, riporta Tuttosport, c’è un programma di vigilia già ben delineato per l’arrivo a Torino.

MENO UNO – È vigilia di Juventus-Inter e questo significa anche trasferimento della squadra direzione Torino. Tuttosport dettaglia l’avvicinamento al derby d’Italia per la squadra di Simone Inzaghi. Il tecnico svolgerà l’allenamento di rifinitura in mattinata, poi i giocatori resteranno ad Appiano Gentile a riposare nelle proprie stanze. Alle 17.30 la partenza dalla Pinetina, in pullman, per il capoluogo piemontese. Da ricordare che alle 15.30 Inzaghi parlerà anche in conferenza stampa (vedi articolo).

Fonte: Tuttosport