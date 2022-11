Calhanoglu colpaccio a parametro zero dal Milan, l’Inter studia il rinnovo – CdS

Calhanoglu è arrivato all’Inter un anno e mezzo fa, in scadenza di contratto col Milan ossia gratis. Il centrocampista si è preso un ruolo di spicco in squadra e per il Corriere dello Sport comincia a prospettarsi l’idea di un rinnovo.

LA CONFERMA – Hakan Calhanoglu è arrivato all’Inter circondato da tanta diffidenza, per il suo passaggio al Milan e tanta discontinuità mostrata in rossonero. Dopo un anno e mezzo i dubbi sono scomparsi, con l’inizio di questa stagione che lo ha proiettato nel nuovo ruolo davanti alla difesa (vedi articolo). Con l’aggiunta dell’essere decisivo nei big match: due volte su rigore contro la Juventus lo scorso anno (in Serie A e nella finale di Coppa Italia, entrambe su rigore), nella passata stagione in gol anche contro Milan, Napoli e Roma e in questa il fondamentale 1-0 al Barcellona in Champions League. Un rendimento che non può non essere un rimpianto per i rossoneri, che avevano fatto partire Calhanoglu senza preoccuparsene troppo. Adesso, stando al Corriere dello Sport, comincia anche a prospettarsi l’ipotesi rinnovo. Il contratto scade il 30 giugno 2024, l’idea dell’Inter è di iniziare in primavera i discorsi con Calhanoglu per prolungare l’accordo.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno