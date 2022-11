Inzaghi presenta Juventus-Inter: oggi conferenza stampa di vigilia

Inzaghi sarà protagonista oggi con la conferenza stampa di vigilia: domani si gioca Juventus-Inter, match della tredicesima giornata di Serie A 2022-2023. Ecco a che ora parlerà il tecnico e come sarà possibile seguire le sue dichiarazioni in diretta.



CONFERENZA INZAGHI – Simone Inzaghi torna a parlare alla vigilia anche in Serie A, non succedeva da prima della Roma. Juventus-Inter è il gran derby d’Italia che chiude la tredicesima giornata, una classicissima del calcio italiano. Alla quale i nerazzurri arrivano forti delle ultime vittorie in campionato, pur senza aver accorciato. Il tecnico presenterà la partita in programma domani alle ore 20.45 all’Allianz Stadium di Torino nella classica conferenza stampa di vigilia: appuntamento dal Suning Training Centre di Appiano Gentile a partire dalle ore 15.30, con Inter-News.it che come di consueto seguirà l’evento con la diretta testuale delle parole di Inzaghi.