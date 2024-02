Simeone: «L’Inter ha approfittato dei nostri errori. Infortuni? Due!»

Simeone ha detto la sua sulla sconfitta dell’Atletico Madrid contro l’Inter a San Siro per 1-0. Poi aggiorna anche sulla condizione di due giocatori.

APPROFITTATO − A Movistar Diego Simeone commenta la sconfitta del suo Atletico Madrid: «Abbiamo giocato abbastanza bene. Eravamo vicini a quello che cercavamo, ovvero bloccare tutto l’attacco che l’Inter generava. Abbiamo avuto delle situazioni importanti. Loro hanno approfittato di molti nostri errori per ripartire e creare occasioni da gol. Errore sul gol? Sono persone, giocatori, individualmente succedono cose buone e altre no. Hanno approfittato di un errore tra De Paul e Reinildo in quella palla divisa e ne hanno approfittato molto bene. Cercare l’1-1 era importante. Non siamo riusciti a farlo. La partita era molto tirata. Dobbiamo continuare a migliorare, vincendo duelli, correndo con più intensità, stiamo migliorando e da lì arriveranno cose belle. Infortuni? Per Giménez, il medico ci spiegherà meglio e Antoine per quanto riguarda la caviglia… La caviglia è delicata».