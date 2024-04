Pezzella: «Contro l’Inter facile prendere 3-4 gol. Empoli bravo»

L’Empoli perde ‘solo’ 2-0 contro l’Inter e a Pezzella questo non dà fastidio. Questo perché il difensore ritiene che, con la capolista, poteva tranquillamente arrivare un passivo peggiore.

NIENTE GOLEADA – Ai canali ufficiali dell’Empoli, il difensore Giuseppe Pezzella parla tranquillo nonostante la sconfitta per 2-0 contro l’Inter: «Sicuramente si esce con molta più consapevolezza nei propri mezzi. Secondo me siamo venuti qui e abbiamo fatto una buona partita sotto l’aspetto del gioco e della determinazione: ci sarà una spinta in più per affrontare il prosieguo del campionato. Sicuramente, in queste partite qua, è facile prendere tre-quattro gol. Siamo stati bravi a rimanere in partita e in alcune situazioni abbiamo sfiorato il pareggio. Arriveranno otto finali dove servirà entusiasmo, grinta, determinazione e unità d’intenti. Dobbiamo restare uniti e rimanere su questa strada. Empoli-Torino? Abbiamo sempre fatto così, guardiamo avanti: la prossima sarà importante».