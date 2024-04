Inter aritmeticamente in Champions League! Sicura nel nuovo format

L’Inter parteciperà alla prossima Champions League. I risultati dell’ultima giornata danno l’aritmetica qualificazione al nuovo format del torneo continentale.

PRESENZA CERTA – Ci sarà l’Inter ai nastri di partenza della Champions League 2024-2025, che avrà un format rivoluzionato rispetto a quello attuale. Aumentano le partite certe (otto anziché sei, le ultime due a gennaio 2025), con un nuovo sistema di qualificazione e una sorta di “tutti contro tutti” per definire chi passerà alla fase a eliminazione diretta. Nella nuova Champions League saranno trentasei le squadre, con classifica unica pur non giocando contro ogni avversario. Le prime otto passeranno direttamente agli ottavi di finale, dalla nona alla ventiquattresima spareggi. Per le ultime otto eliminazione immediata, senza retrocedere in Europa League. L’Inter sarà una delle quattro o cinque italiane presenti, visto che la Serie A è largamente favorita per avere un posto extra che spetta alle prime due del ranking UEFA 2023-2024. L’aritmetica è arrivata con i risultati della trentesima giornata: la vittoria dell’Inter per 2-0 sull’Empoli ha permesso di salire a +27 in classifica sulla Roma quinta, fermata sullo 0-0 a Lecce. Con otto giornate da disputare, è così sicura la partecipazione alla Champions League. E per l’Inter arriveranno anche ricavi superiori.