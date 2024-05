Pavard: «Non preso il match alla leggera. Sono all’Inter per vincere!»

Pavard ha provato a fare qualcosa in Sassuolo-Inter, senza però riuscire a incidere più di tanto sul risultato. La sua valutazione della sconfitta su Inter TV.

FRA I POCHI A SALVARSI – Benjamin Pavard cerca di spiegare la sconfitta in Sassuolo-Inter: «Siamo dispiaciuti per questa sconfitta, volevamo vincere la partita. Ma ora dobbiamo pensare ad altre cose e voltare pagina per una nuova partita. È stata una gara complicata, noi siamo già campioni ma non abbiamo preso il match alla leggera. Volevamo vincere e siamo delusi, complimenti al Sassuolo che sta lottando per salvarsi. Ripeto: siamo delusi, ma ora pensiamo alla partita che arriva».

Pavard commenta lo scudetto conquistato con l’Inter

L’EMOZIONE – Pavard sul fatto di aver vinto lo scudetto: «Sono venuto qui all’Inter per vincere dei trofei. Nella prima stagione ne sono arrivati due, in particolare lo scudetto che è bellissimo per la società e i tifosi. È una cosa bellissima, il club lo merita. Abbiamo visto tante cose buone, dobbiamo essere orgogliosi. Aver vinto è stata un’emozione incredibile, mi rende molto contento. Mi ha dato grandi emozioni prendere un trofeo del genere. I tifosi? C’era una bella atmosfera stasera, i tifosi ci hanno dato una grande mano. Peccato per il risultato, ma stasera lo stadio era incredibile».