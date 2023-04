Palladino: «Vincere a San Siro emozionante. Porterò tutti a cena»

Raffaele Palladino ha parlato su Dazn della grande vittoria del Monza sull’Inter a San Siro. Emozione unica per il tecnico dei brianzoli.

DELUDENTE – Raffaele Palladino ha detto questo dopo la partita: «Vero, avevo delle belle sensazioni, ho sentito energia positiva perché ho visto che i giocatori ci credevano. Avevo la percezione che la squadra venisse qui a fare partita di spessore, ordinata. Se vai a prendere l’Inter molto alta ti prende alle spalle, giocano bene ma i ragazzi hanno interpretato al meglio. Le occasioni avute le abbiamo sfruttate, sono stati bravi e sono fieri di loro. La salvezza è arrivata, dobbiamo cercare ora di finire al meglio il campionato. Ovviamente io ringrazio i calciatori perché voglio bene a tutti, ogni giorno mi danno tutto e io cerco di ripagarli con premi e qualsiasi cosa mi venga in mente. Gli ho dato giorni liberi in più, dedico la vittoria al dottor Galliani e a Berlusconi. Porterò a cena tutti. Sono letture che facciamo durante la settimana in base alle caratteristiche degli avversari, ho messo Mota che è diverso ed è bravo per legare e attaccare gli spazi. Nel secondo tempo siamo andati molto meglio ed è stata questa la scelta, anche Valoti nella scorsa ha fatto bene. Ho la fortuna di avere attaccanti bravi e con caratteristiche diverse. Lui è uno temibile negli spazi, noi vogliamo giocare a calcio e ottenere palleggio. Vogliamo essere propositivi ruotando, girando e non dando punti di riferimento con Sensi e Colpani. Potevamo fare meglio, ma è questa la chiave di lettura. Mota al centro ci permetteva di trovare sbocchi nel caso ci venissero a trovare alti. Quello che non facevo da calciatore l’ho dato alla squadra. Oggi c’era bisogno di ordine, loro sono bravi con Correa e Lukaku ad attaccarti alle spalle. Abbiamo preferito stare dieci metri più bassi, chiudere le linee di passaggio. Loro sono bravi nelle letture anche individualmente, ci sono quei calciatori che leggono situazioni o pericoli. Noi diamo input, loro sono bravi a trovare l’equilibrio. Galliani è la persona che tiene di più al mondo al Monza, è un appassionato di calcio e vive quotidianamente le vicende. Io cerco di coinvolgerlo in tutto, vive con passione incredibile. Vincere a San Siro è stata un’emozione unica per lui, ringrazio la società per la fiducia e sono felice di avergli dato questa soddisfazione».