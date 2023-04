Inzaghi: «Inter, altra sconfitta pesante! Tre sconfitte fotocopia»

Inzaghi è l’unico dell’Inter a parlare questa sera dopo la brutta figura a San Siro contro il Monza (questa la decisione presa dalla società). Dopo la partita su DAZN il tecnico nerazzurro ha espresso tutta la sua delusione per il momento negativo.

MOMENTO NO – Simone Inzaghi fa da parafulmine dopo Inter-Monza: «Abbiamo fatto un buon primo tempo dove dovevamo andare in vantaggio. Nel secondo tempo ci siamo innervositi perché il gol non arrivava. Una squadra matura però deve arrivare in partita sempre, ci siamo innervositi troppo presto. Ho provato anche a fare dei cambi, però bisogna essere bravi a indirizzare gli episodi. Sono state tre partite fotocopia, i portieri hanno parato di tutto. Stiamo parlando di una sconfitta che rallenta ancora il nostro percorso e ci dà un’altra delusione. Abbiamo fatto il massimo per preparare la partita nel migliore dei modi. Ero tranquillo alla vigilia, poi chiaramente abbiamo visto tutti la partita com’è andata. Parliamo di una sconfitta molto molto pesante. La squadra lavora bene, non è assolutamente vero che non è motivata in campionato. In Champions League vinci 0-2 e poi a Salerno pareggio e oggi perdi 0-1, bisogna essere bravi e razionali cercando di non vedere il risultato. Siamo in ritardo, però con otto partite alla fine abbiamo il tempo per poter recuperare, ma stiamo perdendo punti pesanti. Alla vigilia ero sereno, però sappiamo che giocando così tanto si fatica. Per quanto riguarda l’impegno non ho da dire nulla alla squadra, però ci fa male perché non era meritata».

IN ATTACCO – Inzaghi esprime la sua opinione riguardo l’attacco: «Astinenza da gol? Abbiamo fatto sedici mesi essendo l’attacco migliore d’Italia. Adesso abbiamo una difficoltà oggettiva, ma non solo gli attaccanti. Non resta che lavorare, e gli attaccanti lo fanno molto bene in settimana. Chiaramente però non basta perché se troviamo i portieri in questo momento così c’è da fare mea culpa, io soprattutto che sono l’allenatore».