Nicola ci prova: «Gol Dimarco, dinamica poco chiara. Azione irregolare»

Davide Nicola dopo la vittoria dell’Inter 0-2 contro l’Empoli a San Siro ha commentato la partita in un’intervista realizzata su DAZN. Secondo il tecnico l’azione del gol nerazzurro è dubbia.

UNA LAMENTELA – Davide Nicola lamenta un errore in occasione del primo gol dell’Inter: «Non si tratta di mancata ferocia, perché la squadra oggi ha fatto una grande prestazione. Tatticamente abbiamo tenuto bene il campo, abbiamo creato gioco. Sapevamo di incontrare una squadra molto forte, però noi veniamo sempre con il desiderio di provarci. Mi dispiace per il primo gol subito perché per me non è stata chiara la dinamica, anche se per me lo è, ma andiamo avanti. Il lancio è in posizione irregolare per Thuram, quindi cambia tutta l’azione che diventa irregolare. Nella nostra testa c’era l’obiettivo di pareggiare contro una tra Inter e Milan, per recuperare quel punto perso contro il Cagliari. Non dobbiamo abbatterci, restano ancora otto partite».