Lotito: «Lazio incerottata, ma darà soddisfazioni! In campionato sfida equilibrata»

Lotito prima di Inter-Lazio, seconda semifinale di Supercoppa Italiana, in un’intervista su Mediaset ha parlato dell’importanza di questa partita.

PRIMA DELLA SFIDA – Claudio Lotito così prima di Inter-Lazio: «Non faccio previsioni prima delle partite, ci sono tanti fattori imponderabili non ipotizzabili. La squadra è un po’ incerottata, però se manterrà la stessa determinazione, umiltà e spirito di gruppo questa sera può dare una grande soddisfazione. Si gioca purtroppo in una sfida secca. Nella partita di andata di campionato è stata equilibrata, da pareggio. Poi c’è stato un retropassaggio che ha favorito l’Inter e siamo usciti sconfitti. Spero che la squadra sia concentrata e abbia l’atteggiamento giusto di questa competizione per l’internazionalizzazione del brand Lazio, del ruolo della Lega e del calcio italiano. Sarà importante giocare al massimo dei livelli. Consigli all’allenatore? Io sono un capo famiglia e in quanto tale posso dare dei consigli, ma per le scelte di campo c’è l’allenatore. Io intervengo quando si creano delle situazioni spiacevoli nei rapporti, soprattutto nello spogliatoio, per far valere il rispetto dei ruoli. Questo vale per tutti. Io dico che si vince e si perde sempre tutti insieme».