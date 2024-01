Rovella: «Sto bene! Inter forte ma anche noi. Daremo il 110%!»

Tutto pronto a Riyad per Inter-Lazio di Supercoppa Italiana. Poco prima dell’inizio della semifinale, previsto per le ore 20:00, Nicolò Rovella dice la sua sul match.

AVVERSARIO FORTE – Prima dell’impegno in Supercoppa Italiana fra Inter e Lazio, Nicolò Rovella dichiara su Mediaset: «Come sto? Tutto bene, solo una botta, niente di che. Sappiamo che incontriamo una grande squadra, forse la più forte d’Italia in questo momento. Però anche noi siamo una squadra forte, bisogna affrontare la partita prima di pensare al risultato. In campionato abbiamo fatto una buona prestazione ma non è bastato. Abbiamo dato il 100% ma oggi dobbiamo dare il 110 %, forse questo è mancato. Il centrocampo dell’Inter è molto forte, come tutta la squadra. È sempre difficile giocarci contro ma credo che anche noi abbiamo una grande squadra, quindi vedremo come andrà».