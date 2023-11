LIVE – Inzaghi e Carlos Augusto in conferenza alla vigilia di Benfica-Inter

Inzaghi e Carlos Augusto saranno protagonisti della conferenza stampa di vigilia di Benfica-Inter. L’allenatore e il laterale risponderanno alle domande dei giornalisti presenti a partire dalle ore 20. Premi F5 o aggiorna l’APP e la versione mobile trascinando la schermata verso il basso per aggiornare il contenuto della diretta testuale (aggiornato dal basso verso l’alto).

Come si prepara una partita del genere?

Coi ragazzi ne abbiamo parlato, siamo qui in Portogallo a giocare una partita importante con la grandissima soddisfazione di essere agli ottavi con due giornate d’anticipo. Ma il nostro lavoro non è assolutamente finito, c’è ancora un primo posto da conquistare e dobbiamo fare una partita importante contro il Benfica. La Real Sociedad ha dimostrato di essere una squadra importante.

20.28 Finisce qui la conferenza di Carlos Augusto, ora parla Inzaghi.

Di nuovo con Di Maria, come lo giudichi?

È un giocatore molto forte, sa gestire molto bene il pallone.

Essere già qualificati cambia qualcosa?

Adesso, a prescindere dalla qualificazione, siamo in Champions League e dobbiamo vincere. Sappiamo che loro in casa sono forti, dobbiamo entrare in campo concentrati.

Come si affronta un avversario come Di Maria?

Fortunatamente ci ho già giocato contro la settimana scorsa e abbiamo vinto. Ho visto alcune partite di campionato dove ha fatto bene, è sempre concentrato e dà quella qualità che può fare la differenza per il Benfica.

Se dovessi giocare, cosa ti aspetti dal Benfica?

Non possiamo scegliere gli avversari. So che loro giocano bene, in questi giorni abbiamo lavorato per fare una bella gara domani. A prescindere da chi gioca vogliamo vincere sempre.

Cosa significa per te aver trovato la convocazione in nazionale?

È stato un sogno indossare la maglia del Brasile. Spero di continuare ad andare, però lo devo dimostrare ogni giorno col mio lavoro. So di avere tante potenzialità, posso migliorare tanto ancora: sono solo all’inizio, devo seguire le indicazioni dei compagni e dello staff.

Come ti sei trovato all’Inter?

È stato fantastico, perché l’obiettivo mio personale. Mi sono trovato bene col mister e con la squadra, poi Dimarco è molto bravo. Parlo con tutti, non c’è concorrenza data dall’essere nello stesso ruolo: siamo amici tutti e vogliamo fare gruppo.

20.20 Arrivati ora Carlos Augusto e Inzaghi.

20.02 La conferenza inizierà con qualche minuto di ritardo.

19.45 Un quarto d’ora all’inizio della conferenza stampa di Simone Inzaghi. Il tecnico presenterà Benfica-Inter, partita in programma domani alle 21 ora italiana all’Estadio da Luz di Lisbona e valida per la quinta giornata del Gruppo D di Champions League. Con lui ci sarà anche Carlos Augusto. Nell’attesa leggi le dichiarazioni dell’allenatore di casa, Roger Schmidt, e del difensore Morato.