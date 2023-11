Barzaghi: «Klaassen provato in due ruoli! Prima o poi un’esigenza»

Klaassen potrebbe essere con ogni probabilità una delle tante novità di Inzaghi per Benfica-Inter. Il tecnico nerazzurro, con il pass per gli ottavi di Champions League già conquistato, pensa a dosare le energie ma anche a dare spazio a chi finora ne ha avuto meno. Matteo Barzaghi su Sky Sport parla dell’olandese che, pur essendosi ambientato bene, vuole giocare di più

POCO SPAZIO – Davy Klaassen domani al da Luz potrebbe scendere in campo dal 1′ in Benfica-Inter. Simone Inzaghi finora non ha concesso molto spazio all’olandese ma secondo Matteo Barzaghi prima o poi l’ex Ajax potrebbe chiedere di più: «Klaassen non ha giocato moltissimo, l’abbiamo visto solo per qualche spezzone. Si è ambientato bene ma io penso voglia giocare un pochino. È vero che è stata una sorpresa dell’ultima ora, arrivato a zero però stiamo parlando di un giocatore con un’esperienza importante. Anche lui sentirà l’esigenza di giocare. In questi primi mesi è stato provato o come mezzala sinistra, il ruolo che dovrebbe ricoprire con il Benfica, oppure a ridosso delle punte. Per cui l’olandese può dare un contributo anche a livello offensivo».