Benfica-Inter, rivoluzione Inzaghi: 3 ‘superstiti’ e un esordio curioso – Sky

Benfica-Inter è la sfida in programma domani (mercoledì) alle ore 21 a Lisbona allo stadio da Luz, valevole per la quinta giornata della fase a gironi di Champions League. Inzaghi, con la qualificazione agli ottavi già in tasca, pensa a un ampio turnover con soli due ‘superstiti’ e un esordio. Di seguito le ultime di Matteo Barzaghi su Sky Sport

ALTERNATIVE – Benfica-Inter andrà in scena domani allo stadio da Luz alle ore 21. Mentre l’allenatore dei portoghesi, Roger Schmidt, promette battaglia Simone Inzaghi risponde con una formazione alternativa: «Ci saranno tanti cambi, almeno otto secondo le indicazioni dell’ultimo allenamento. Innanzitutto l’esordio di Audero in porta, che è una curiosità, con Bisseck in difesa insieme a de Vrij e Acerbi che sono gli unici superstiti di Juventus-Inter insieme a Darmian, questa volta da esterno destro con Carlos Augusto a sinistra. Il centrocampo è nuovo di zecca con Frattesi, Asllani e Klaassen. Davanti la coppia Sanchez-Arnautovic».

INTER probabile formazione (3-5-2): Audero; Bisseck, de Vrij, Acerbi; Darmian, Frattesi, Asllani, Klaassen, Carlos Augusto; Sanchez, Arnautovic