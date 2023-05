Inzaghi: «Inter in missione. Un passo alla volta! I miei i migliori al mondo»

Contento per l’obiettivo Coppa Italia centrato per il secondo anno di fila, Inzaghi interviene al termine di Fiorentina-Inter (vedi pagelle). Queste le parole dell’allenatore nerazzurro su Mediaset.

ENTUSIASMO – Simone Inzaghi commenta la prestazione della sua Inter, vincitrice della Coppa Italia: «Siamo partiti male, solitamente approcciamo in modo diverso. Abbiamo preso un gol dopo 3′ però i ragazzi sono stati bravi a rimanere attaccati alla partita. Nell’ultima mezz’ora abbiamo fatto benissimo, meritando il vantaggio. Poi nel secondo tempo abbiamo perso un po’ di lucidità, distanze e abbiamo sofferto la fiorentina a cui dobbiamo fare i complimenti perché è un’ottima squadra. Le parole di Guardiola fanno piacere da un allenatore come lui. Il Manchester City lo conosciamo e sappiamo cosa troveremo. Penso sia la squadra migliore d’Europa in questo momento. Però è una finale e ce la giocheremo con tantissimo entusiasmo. Adesso un passo alla volta. È giusto goderci questo trofeo importantissimo, dobbiamo sistemare il campionato e poi penseremo alla finale di Champions League».

Inter stanca ma concentrata!

MISSIONE – Simone Inzaghi continua a parlare anche in vista della finale di Champions League: «Dobbiamo recuperare perché faremo venti partite in due mesi, praticamente un girone abbondante. è come se fossimo in missione da 55 giorni. Si sono verificate una serie di partite che facciamo nel migliore dei modi ed è normale che ci sia stanchezza fisica e mentale. Però la squadra sta bene ed è consapevole. Anche stasera siamo stati bravi a ribaltare una squadra di valore come la Fiorentina. Onore e complimenti a loro. Faremo il tifo per loro per la finale di Conference League. La finale di Champions League? Mancano ancora quindici giorni e bisognerà arrivarci nel migliore dei modo. In questi ultimi due mesi ci siamo fatti trovare pronti e abbiamo vinto una coppa che volevamo perché abbiamo faticato tanto per arrivarsi. Io stesso ero più nervoso del solito perché con c’è ancora una finale di Champions League e affrontavamo una squadra in salute. Per quanto riguarda il centrocampo dell’Inter e del Manchester City, io mi tengo il mio perché i giocatori che alleno sono i migliori al mondo. Lautaro Martinez per fare questo tipo di partite si sta alternando perché è una missione quella che stiamo facendo e tutti quanti ci stanno dando una mano».