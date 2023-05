Calhanoglu: «Contenti per il trofeo! City? Siamo pronti per affrontarli»

Hakan Calhanoglu ha parlato a Sky dopo Fiorentina-Inter. Il turco ha parlato della vittoria della Coppa Italia e di quella di Champions League contro il Manchester City

CONTENTI – Così Hakan Calhanoglu ha parlato nel post partita di Fiorentina-Inter sulla vittoria del trofeo e sulla finale di Champions League contro il Manchester City: «Siamo contenti per aver vinto questo trofeo, è sempre bello. Importante giocare questa finale contro una squadra forte che ha giocatori con qualità. Nel secondo tempo eravamo in difficoltà ma poi abbiamo vinto. Complimenti anche a loro. Carica Champions? Abbiamo sempre giocato bene le finali, abbiamo sofferto un po’ ma abbiamo vinto. Il City è una squadra forte e loro sono favoriti, ma noi daremo tutto. Sono emozionato perché giocheremo nel nostro paese e voglio alzare la coppa lì. I miei compagni sono pronti per affrontare una squadra forte come il City. Rinnovo? Voi sapete che sono contento di essere qui e mi sento felice di essere qui. L’amore degli interisti lo posso solo vivere. Noi siamo già d’accordo e posso dire di poter continuare il mio sogno qui all’Inter. Già l’anno scorso è stato difficile perché tutti avevano aspettative. Io mi sono migliorato in campo anche giocando da regista. Io voglio dare sempre il massimo per questo grande club».