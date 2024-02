Inzaghi: «Inter, sto godendo! Dimarco mio futuro? Vi spiego tutto»

Inzaghi dopo la straordinaria vittoria 4-0 in Inter-Atalanta, in un’intervista su DAZN è enormemente soddisfatto per la vittoria di oggi. Il tecnico nerazzurro ha spiegato cosa si sono detti lui e Federico Dimarco dopo il gol ed è tornato a parlare del suo futuro.

IL COMMENTO – Simone Inzaghi ha parlato così dopo Inter-Atalanta: «I ragazzi sono stati bravissimi, i primi 10-15 minuti l’Atalanta veniva a pressarci molto alta quindi ci siamo sistemati. Poi siamo stati bravissimi trovando il gol, abbiamo preso anche una traversa. Nel secondo tempo siamo tornati in campo con una ferocia continuando il percorso che deve continuare senza sosta. Dimarco ha detto che il gol è mio? Mentre si aspettava il VAR ho parlato con lui dicendogli di andare sulla respinta e stare un po’ più largo, e di dirlo anche a Dumfries! La palla poi è capitata lì e lui è stato bravissimo. Ha fatto un gol in quel momento che ha chiuso la partita. Lo faccio anche quando batte Calhanoglu! Dobbiamo farlo perché è importantissimo».

GRAN MOMENTO – Inzaghi commenta ancora con soddisfazione il momento e le scelte di campo: «Riesco a godermi il momento? È da due anni che sto godendo, ci siamo tolti tanti soddisfazioni vincendo tanti trofei e giocando anche una finale di Champions League. In un mese abbiamo creato questo distacco e le partite saranno ancora tantissime, quindi dobbiamo rimanere concentrati. La squadra cambia gli uomini ma non cambia principi, questa è la mia più grande soddisfazione. Chi entra è un piacere vederlo, per me è difficile fare la formazione, penso a Dumfries che domenica era stato bravo, però Darmian non ha sbagliato un minuto e ha fatto un primo tempo eccezionale segnando un gol. Match-point scudetto? Abbiamo vinto un titolo al 15 di gennaio, al momento dobbiamo continuare ad andare avanti e pensare alla prossima partita».

SUL FUTURO – Inzaghi “risponde” alle dichiarazioni di Beppe Marotta prima della partita: «Io sto benissimo qui, mi trovo benissimo con la mia società e con questi tifosi, anche con i ragazzi. In questo momento è inutile parlare del futuro, abbiamo gli ultimi tre mesi dove dobbiamo mantenere alta la concentrazione, parlare di altro in questo momento è superfluo. La squadra deve rimanere così, anche la società è dello stesso pensiero».

SU FRATTESI – Inzaghi parla dell’infortunio del centrocampista: «Mi sono accertato delle sue condizioni, è stato bravo a Lecce e oggi è entrato. È in un ottimo momento, è tra quelli penalizzati, però ci sta dando grandissime soddisfazioni. Deve continuare così, sarebbe un peccato se si dovesse fermare perché anche la condizione fisica è straripante».