Palmeri: «Inter di un altro pianeta! Scudetto? Un dato lo avvicina»

Palmeri ha parlato dopo la vittoria dell’Inter sull’Atalanta per 4-0. La squadra è a +12 sulla Juventus e viaggia a passo spedito verso la seconda stella.

CAMMINO − Tancredi Palmeri, in collegamento da San Siro per Sportitalia, si esprime così dopo il 4-0 dell’Inter sull’Atalanta: «Seconda stella questo è il cammino, nella storia della Serie A il massimo vantaggio recuperato a chi era in testa era di undici punti. L’Inter si trova a +12, per vederla campione d’Italia bisogna assistere a qualcosa di mai visto prima. Per capire le proporzioni di questa Inter: undici vittorie di fila in partite ufficiali, meglio di Inzaghi solo Mancini con 13. Stasera ha sgretolato un’Atalanta lo ha fatto senza Thuram e Calhanogu, gioca un altro pianeta».