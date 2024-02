Dimarco: «Cantare in spogliatoio? No, ancora fatto nulla! Consapevoli»

Dimarco ha realizzato il terzo dei quattro gol dell’Inter nel 4-0 all’Atalanta. Il laterale mostra la felicità più per la vittoria che per la rete personale, nell’intervista con Inter TV.

AVANTI DI SQUADRA – Federico Dimarco inizia l’analisi di Inter-Atalanta da cosa… non gli è piaciuto: «Diciamo che i primi dieci minuti non siamo partiti benissimo. Abbiamo subito gol, menomale che l’hanno annullato, poi per il resto della partita siamo stati incredibili. Abbiamo fatto una partita di qualità e sostanza, sono veramente contento di questo gruppo. Ancora in gol? Sono contento, ma l’importante è che la squadra vinca al di là dei gol e assist miei. Ci lavoriamo in settimana, anche quando calciamo dal limite: era da tempo che non facevo gol, sono contento che abbiamo vinto la partita perché era molto importante per noi. Penso che questa consapevolezza l’abbiamo raggiunta anche per come abbiamo chiuso la scorsa stagione. Abbiamo fatto la finale di Champions League, giocandocela contro una squadra fortissima come il Manchester City. Quella finale ci ha fatto capire che siamo una grande squadra e che possiamo giocarcela con tutti. Cantare “La capolista se ne va”? In questo momento non cantiamo niente, non è stato fatto niente. Andiamo partita per partita per arrivare all’obiettivo che sappiamo tutti».