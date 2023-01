Inzaghi: «In parità numerica altra partita! Skriniar? Lo vedo tranquillo»

Simone Inzaghi ha parlato nel post-partita di Inter-Empoli. Queste le sue parole al termine del match ai microfoni di Sky Sport

DIFFICOLTA’ – Queste le parole di Inzaghi: «Sapevamo delle difficoltà della partita. Perdiamo una partita importante che rallenta il nostro cammino. Non è stata una delle serate migliori nostre, l’inferiorità numerica chiaramente ha penalizzato. Le partite sono lunghe, l’Empoli stava correndo tantissimo, in parità numerica sarebbe potuto cambiare qualcosa. Nel secondo tempo abbiamo preso questo gol in ripartenza per troppa generosità e voglia di fare. Skriniar? Al 35′ una doppia-ammonizione in casa non mi era mai capitata in tutti gli anni che alleno. Milan lo vedo sempre tranquillo, si allena al massimo. So che c’è questa fase di stallo per il rinnovo ma so che la società sta lavorando con lui e con gli altri calciatori in scadenza».

MOMENTO – Inzaghi parla della preparazione della gara: «Troppi festeggiamenti? In realtà sono stati ristretti, la squadra ha preparato al meglio la partita, sapevamo di trovare un avversario di valore che ci avrebbe creato dei problemi. La partita in parità numerica sarebbe stata diversa, si è capito anche nel finale con la traversa si è capito che non sarebbe stata una serata fortunatissima per l’Inter. Difesa a 4? Se rimanevo con le due punte sarebbe rimasto Correa che stava facendo una buona gara. Ho pensato di mantenere l’equilibrio, a 20′ dalla fine avrei avuto Dzeko e Lukaku per provare a vincere la partita. Dispiace aver preso il gol. Rimonta? 13 punti sono tanti, chiudiamo con diversi rimpianti il girone d’andata. Dobbiamo guadare partita dopo partita, la classifica si è accorciata. Il Napoli sta facendo un campionato a parte».