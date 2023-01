Corsi: «Impresa Empoli, giocare a calcio paga. Domani si festeggia»

Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli, ha parlato così della vittoria della sua squadra sull’Inter a San Siro in diretta con Rai Sport. Impresa per la squadra toscana ai danni dei nerazzurri.

IMPRESA – Il presidente dell’Empoli Fabrizio Corsi ha commentato così la vittoria dei toscani sull’Inter: «Grande impresa dell’Empoli contro l’Inter, una bella cosa per la società e per i ragazzi. Nei momenti di difficoltà tireremo fuori questa occasione. Sesta volta che vinciamo qui, non è un caso. Tutta la mia famiglia stasera era con me, domani si festeggia perché è stato straordinario. Da dopodomani testa al prossimo impegno. Si gioca a calcio, questo paga più di andare sulle seconde palle. Noi valorizziamo i giocatori e cerchiamo risultati, che ora abbiamo. Lo Scudetto Primavera ci ha dato talenti, due erano in campo con l’Empoli e uno era Asllani. Baldanzi è un giocatore forte, è un ragazzo che deve fare un percorso prima di un grande club. Prima dell’espulsione eravamo stati comunque noi i più pericolosi».