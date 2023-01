Inzaghi: «Skriniar? Situazione che non aiuta lui e noi! Avrei agito, poi gol»

Inzaghi è intervenuto da San Siro al termine di Inter-Empoli, Monday Night della diciannovesima giornata di Serie A vinto dai toscani 0-1. Di seguito la sua analisi post partita ai microfoni di DAZN

SERATA NO – Simone Inzaghi ha parlato così dopo Inter-Empoli: «Diciamo che non eravamo nella nostra miglior serata, poi abbiamo trovato un avversario di valore. In dieci nel primo tempo, volevamo stare in partita, poi abbiamo preso un gol in ripartenza e ci abbiamo provato fino alla fine. È una sconfitta che rallenta il nostro cammino».

SCELTE DURANTE LA PARTITA – Inzaghi prosegue parlando dei cambi: «Fare prima i cambi che hanno dato la spinta? Alla fine probabilmente si poteva fare così però nel primo tempo soffrivamo il primo palleggio e volevo tenere l’assetto, poi le partite sono lunghe e chiaramente sarei intervenuto. Abbiamo preso il gol in un momento in cui eravamo tornati in partita. Sconfitta che brucia e che fa male, chiudiamo il girone di andata con 37 punti sapendo che in quello di ritorno dobbiamo fare meglio. Perché ho mantenuto la difesa a tre? Attaccavano molto bene la profondità quindi volevo mantenere un determinato assetto, avrei cambiato dopo ma in ogni caso anche prima dell’espulsione non eravamo nella nostra miglior serata. In quel momento abbiamo preso una ripartenza nonostante avevo detto di tenere le distanze perché l’Empoli è una squadra che attacca bene e nonostante quello avevamo risposto piuttosto bene alla ripartenza. Poi è stato bravo Baldanzi, con anche un po’ di fortuna nel tiro. In quel momento avrei agito da lì a poco perché avevo dei buoni cambi in panchina, purtroppo abbiamo preso gol».

PROFESSIONISTA – Inzaghi chiude parlando dell’espulsione di Milan Skriniar e della situazione legata al suo futuro: «Se mi aspetto le scuse da Skriniar? No, ha fatto due falli che devo rivedere, al momento sono rimasto perplesso dall’espulsione ma non mi va di parlare di altro. È un professionista esemplare, lavora e gioca sempre nel migliore dei modi. La situazione di mezzo non aiuta lui e noi, chiaramente ho una società alle spalle che cerca di fare del suo meglio».