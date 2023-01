Inzaghi: «Espulsione ha condizionato. Episodi non girati dalla nostra parte»

Inzaghi è chiamato a commentare la figuraccia di stasera in Inter-Empoli, sulla quale ha anche lui evidenti responsabilità come la scelta di mettere titolare Correa e il cambio all’intervallo inserendo Bellanova. Ecco come ha provato a giustificarsi a Inter TV.

IL COMMENTO DEL TECNICO – L’amarezza di Simone Inzaghi dopo Inter-Empoli: «Non abbiamo approcciato come sempre, però la partita era lunga. Chiaramente l’espulsione ha condizionato tutto, dovevamo prestare più attenzione. Abbiamo tenuto un determinato schieramento per poi fare probabilmente qualche cambio alla fine: nel momento migliore, dove eravamo in controllo, abbiamo preso gol in ripartenza. Bisogna archiviare, si rigioca già fra cinque giorni una partita difficile. Adesso dobbiamo guardare partita dopo partita senza guardare cos’è stato: dobbiamo guardare avanti. Restare sereni? Assolutamente sì. Non bisogna perdere equilibrio né da una parte né dall’altra. Stasera si è capito da subito che non era una delle nostre serate migliori, poi chiaramente gli episodi non sono girati dalla nostra parte».