Inzaghi: «Brozovic? Vediamo con la Juventus! Colmare il gap in Serie A»

Inzaghi è stato intercettato a San Siro al termine di Inter-Sampdoria, sfida valevole per la dodicesima giornata di Serie A vinta dai nerazzurri 3-0. Ecco la sua analisi post-partita a DAZN

RECUPERI E RIPRESA – Simone Inzaghi è intervenuto così dopo Inter-Sampdoria: «Si stanno divertendo i ragazzi e noi dello staff, poi stanno rientrando giocatori. Adesso stiamo aspettando Brozovic, all’appello manca solo lui. Vediamo se riusciamo a portarlo domenica a Torino o se dobbiamo pazientare ancora. Secondo me abbiamo fatto le cose giuste nella sosta, mancava qualche giocatore ma quando siamo rientrati dopo la Roma nonostante una sconfitta pesante avevo già visto la squadra in netta ripresa. Sapevamo che ci aspettava un calendario non semplice però c’era tantissima speranza. Sapevamo che l’anno scorso per 5/6 mesi avevamo giocato un calcio importante e sapevamo che ci saremmo ritrovati. Ora veniamo da una bellissima striscia però dobbiamo continuare perché davanti nessuno si ferma. Dobbiamo continuare sapendo che abbiamo fatto qualcosa di straordinario in Champions League ma a quella ci penseremo a febbraio. Lotta scudetto? Lautaro Martinez l’ho sentito e ha detto che guardiamo la classifica e continuiamo a vincere. Per quanto riguarda la fase difensiva fa piacere non prendere gol, dobbiamo continuare perché nel primo mese abbiamo sbagliato parecchio e ora dobbiamo colmare il gap».