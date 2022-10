Inzaghi: «Mi diverto a vedere la mia Inter! Correa è un valore aggiunto»

Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria dell’Inter contro la Sampdoria. Il tecnico nerazzurro elogia la sua squadra con una pillola su Correa

MI DIVERTO − Inzaghi entusiasta della sua squadra: «La mia miglior Inter, stiamo bene. Stiamo ottenendo vittorie convincenti ma dobbiamo continuare così, mese di ottobre quasi perfetto. Mi diverto a giocare la squadra, stiamo bene in campo. Sappiamo cosa fare, la squadra sta bene. Stiamo recuperando tutti, ora anche Brozovic e quando un allenatore può scegliere è più facilitato nel suo lavoro».

PEDALARE − Inzaghi poi non vuole parlare di stop: «Scudetto? Chiaramente il calendario bisogna guardarlo, abbiamo gare impegnative prima della sosta. Ma la classifica è da guardare relativamente, abbiamo sbagliato e perso punti. Le altre corrono, vincono. Dobbiamo giocare bene le restanti 4 gare, col Bayern Monaco giocare partita sera».

ALTERNATIVA − Poi Inzaghi parla della scelta su Calhanoglu: «Calhanoglu sta facendo molto bene ma anche Barella e Mkhitaryan. Ho capito che l’infortunio di Brozovic era serio, eravamo in un momento delicato. Asllani sta crescendo e dopo la gara con la Roma ho deciso di mettere Calhanoglu perché ha caratteristiche importanti. Brozovic non ce l’avrò martedì, da capire per domenica. Ma è molto bello avere questa abbondanza a centrocampo, starà a me scegliere».

GRANDE GIOCATORE − Così Inzaghi sul Tucu: «Correa, lui lo sa che io ho tanta fiducia in lui. Lo scorso anno quando è stato bene ha fatto cose importanti. Ha avuto dei problemi fisici, lui però è un grande giocatore, ha esperienza, nazionale argentino. Lavora bene e sarà un valore aggiunto».