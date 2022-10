Inzaghi: «Andati al di là delle aspettative! Mossa Calhanoglu? Vi spiego»

Inzaghi ha rilasciato un’intervista dopo il fischio finale di Inter-Viktoria Plzen, gara andata in scena a San Siro alle 18.45 e valevole per la penultima giornata della fase a gironi di Champions League che ha dato accesso agli ottavi ai nerazzurri. Di seguito la sua analisi post partita a Prime Video

SPERANZA – Simone Inzaghi ha detto questo al termine di Inter-Viktoria Plzen: «Se dopo i sorteggi avrei mai detto di andare agli ottavi? C’era la speranza, sapevamo di essere capitati in un girone difficilissimo perché Barcellona e Bayern Monaco sono grandissime squadre però c’era la speranza. Volevamo fare un girone alla grande, poi siamo andati al di là delle aspettative, bisogna fare un grosso applauso a questi giocatori. Quanto è cresciuta l’Inter? Sono soddisfatto del gioco espresso, per raggiungere questo traguardo bisognava fare qualcosa di speciale. Siamo cresciuti di partita in partita, l’esordio con il Bayern Monaco è stato tosto, poi nel doppio confronto con il Barcellona abbiamo acquistato grande autostima. Siamo contenti per noi, per la società e per i nostri tifosi, è una serata che chiaramente rimarrà».

MOSSA VINCENTE – Inzaghi spiega poi la mossa che ha cambiato l’Inter: «Calhanoglu davanti alla difesa? È un giocatore che unisce quantità e qualità, l’anno scorso qualche volta lo avevo messo. Lo vedo quando fa la mezz’ala che vuole sempre venire a prendere la palla. Senza Brozovic ho pensato, anche se Asllani è un giovane forte e ci sta dando una mano, che eravamo in un momento delicato, quindi ho messo lui lì e sta crescendo partita dopo partita. Si mette benissimo, queste domande a me fanno piacere perché io ho bisogno di tutti. Stasera sono tornati Gagliardini e Lukaku, ora cercheremo di inserire Brozovic. Ci sono mancati in questo periodo, giocando ogni tre giorni è importante averli tutti».