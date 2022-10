Asllani: «Adesso si può dire che siamo un gruppo! Ci sta premiando»

Asllani ha partecipato alla goleada con cui l’Inter ha demolito il Viktoria Plzen per 4-0. Nell’intervista rilasciata a Inter TV, ha festeggiato l’accesso agli ottavi di finale di Champions League.

UN TRIONFO – Kristjan Asllani gioisce per il 4-0 di Inter-Viktoria Plzen e la qualificazione: «Sapevamo che era una partita molto difficile questa, perché dovevamo vincere per forza e guadagnarci gli ottavi. Siamo contenti, sapevamo che l’avversario veniva a fare una partita tosta. Adesso si può dire che siamo veramente un gruppo, siamo tutti insieme e questa cosa ci sta premiando. Ci davano tutti per persi però siamo riusciti a passare il gruppo, siamo rimasti uniti e ha pagato».