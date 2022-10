Bastoni: «Settimana travagliata ma contenti! Sappiamo degli errori»

Bastoni è fra i grandi protagonisti di Inter-Viktoria Plzen, la partita che ha permesso di guadagnare la qualificazione agli ottavi di Champions League con una giornata d’anticipo. Questa la gioia dell’autore dell’assist dell’1-0 su Inter TV.

OBIETTIVO RAGGIUNTO! – Grande esultanza per Alessandro Bastoni dopo Inter-Viktoria Plzen: «È stata una settimana un po’ travagliata (Simone Inzaghi ha rivelato che non stava bene, ndr) ma siamo contenti di aver raggiunto l’obiettivo. Sapevamo l’importanza e la difficoltà della partita, siamo stati bravi a entrare con l’atteggiamento giusto e aver sbloccato la partita. Siamo contenti anche per aver ritrovato Romelu Lukaku dopo due mesi d’assenza. Noi sappiamo di aver commesso degli errori, senza dubbio, siamo stati bravi ad analizzarli e a correggerli».