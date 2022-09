Gosens ci crede: «Inter, bene la reazione. I dettagli faranno la differenza»

Gosens vede degli aspetti positivi nonostante la sconfitta dell’Inter contro il Bayern Monaco in Champions League. La sua intervista su Prime Video.

QUESTIONE DI DETTAGLI – Robin Gosens è fiducioso per la prestazione vista in campo contro il Bayern Monaco, anche se c’è ancora tanta strada da fare: «Loro sono una grande squadra, però lo siamo anche noi. Oggi abbiamo sofferto però è normale contro una squadra così forte. Abbiamo difeso abbastanza bene. Nel primo tempo abbiamo preso un gol evitabile. Negli spogliatoi ci siamo detti di crederci di più perché abbiamo avuto diverse occasioni. Nel secondo tempo abbiamo fatto molto bene, se lì fai l’1-1 ti cambia la partita con una spinta mentale in più, invece prendiamo lo 0-2 e loro hanno una qualità per mantenere il vantaggio. Secondo me abbiamo avuto delle chance, servirà da lezione per la partita di ritorno. Lavoriamo sui dettagli per vincere lì poi».