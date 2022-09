Salihamidzic: «L’Inter ha fatto bene nei primi 20′ di ripresa, col 2-0 è finita!»

Salihamidzic si è espresso nel post gara di Inter-Bayern Monaco intercettato dai microfoni di Sportitalia. Il dirigente bavarese ha comunque fatto i complimenti alla squadra di Inzaghi

BUONA SQUADRA − Salihamidzic nel post partita di Inter-Bayern Monaco: «Era partita difficile, l’Inter ha una buona squadra, è sempre difficile giocare contro di loro. Hanno avuto occasioni ma non hanno fatto gol. Nei primi 20′ del secondo tempo hanno fatto bene, poi dopo il 2-0 è finita. Sono buona squadra, vediamo come faranno le altre partite. Noi proviamo ad essere sempre in forma, lavorando e allenandoci duramente e seriamente. Lewandowski? Capitolo chiuso, noi abbiamo vinto la nostra gara e siamo felici».