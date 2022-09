Dimarco: «Qui per i tre punti. Contro il Torino vittoria di squadra»

Prima della gara delle 18.45 tra Viktoria Plzen e Inter, Federico Dimarco ha parlato ai microfoni di Infinity della partita di questa sera e della vittoria di sabato contro il Torino.

OBIETTIVO TRE PUNTI – Federico Dimarco ha in mente soltanto i tre punti per questa sera: «Siamo venuti qua a fare la nostra partita e cercheremo di portare a casa i tre punti. Non so quanti punti serviranno, noi dobbiamo pensare a noi stessi e quello che verrà verrà. Ovvio che vogliamo passare il turno. Sicuramente vincere oggi darebbe entusiasmo come sabato dopo il Torino. Penso che la vittoria in campionato sia stata di squadra e nei momenti di difficoltà siamo stati compatti per portare a casa i tre punti».