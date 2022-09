Marotta: «Col Viktoria Plzen due obiettivi! Scelte Inzaghi razionali»

Marotta ha parlato a pochi minuti dal calcio d’inizio di Viktoria Plzen-Inter. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport.

OBIETTIVI – Queste le parole di Marotta: «Scelte Inzaghi? Decisioni razionali alla luce degli impegni ravvicinati e della rosa che ha a disposizione. Alternanza giusta. Viktoria Plzen? È una partita importante, gli obiettivi sono due: ottenere il risultato ed una prestazione positiva nell’ambito di quel discorso di affiatamento che porta ad avere più convinzione dei propri mezzi. Lautaro Martinez in panchina? Non dobbiamo dimenticare che l’impegno di Udine è importante, come stasera. In una rosa ci sono valori diversi fra un giocatore all’altro, ma i giocatori in campo oggi danno garanzie. Onana-Handanovic? Qui vale lo stesso discorso degli altri reparti, possiamo contare su due ottimi portieri. L’alternanza è un sentimento positivo, entrambi danno sicurezza ed è giusto che trovino spazio. Non mi preoccupo da questo punto di vista».

CONFRONTO – Marotta torna a parlare del confronto di squadra avvenuto alla vigilia di Inter-Torino: «Confronto? Sono quelle dinamiche che nell’arco di una stagione capitano in tutti i club. Noi, come società, abbiamo manifestato la vicinanza verso l’allenatore perché è nostro compito supportare l’area tecnica. Ma tutti i meriti vanno all’allenatore ed i giocatori che sono gli artefici principali».