Cambiasso: «Viktoria Plzen? In Champions League non regalano niente!»

Cambiasso dagli studi di Sky Sport prima di Viktoria Plzen-Inter di Champions League ha parlato dell’alternanza tra Samir Handanovic e André Onana e non solo.

ALTERNANZA E NON SOLO – Esteban Cambiasso ha parlato così su Sky prima della partita: «Alternanza Handanovic–Onana? Solo il tempo darà delle risposte. Da capire se ognuno di loro si sente importante in quello che fa. Di sicuro la risposta da parte di Samir c’è stata contro il Torino, nonostante le critiche. Viktoria Plzen? In Champions League nessuno ti regala nulla. Tutti hanno gli attaccanti più o meno forti, anche perché le squadre si rinforzano dal mercato. La vera difficoltà sta nel trovare delle difese forti, quello farà la differenza».