De Vrij: «Dal 1′ fatto vedere cosa volevamo! Difesa? Non cambia»

C’è anche de Vrij fra le interviste dopo Inter-Salernitana 4-0. Il difensore l’ha appena rilasciata al canale tematico ufficiale della società.

BLINDATI DIETRO – Neanche un tiro in porta subito in Inter-Salernitana. A Inter TV mostra la sua soddisfazione Stefan de Vrij: «La fase difensiva, non solo dei difensori ma di tutta la squadra, è importante. Se sappiamo tutti cosa dobbiamo fare non cambia chi gioca: è sempre un piacere giocare, quando mi dà la possibilità il mister do sempre il meglio. Per un difensore è sempre importante essere concentrato e sempre sul pezzo: così è stato, non solo io ma tutta la difesa. Non sono stati mai pericolosi, praticamente. Penso che abbiamo subito fatto capire quello che volevamo: attaccare, cercare di far gol con tante occasioni. Poi quando fai il primo gol ovviamente aiuta, però siamo stati bravi a continuare ad attaccare e cercare il gol».