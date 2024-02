Liverani: «Mancata fame, divario enorme tra Inter e Salernitana»

Liverani dopo Inter-Salernitana terminata sul punteggio di 4-0, su Sky Sport ha analizzato la partita, sottolineando gli aspetti negativi della sua squadra.

DIVARIO GRANDE – Fabio Liverani dopo Inter-Salernitana ha analizzato così gli errori della sua squadra: «Abbiamo perso tutti i duelli, eravamo poco cattivi. È mancata una fame, ci siamo concessi e l’Inter non ne aveva bisogno. Noi dovremmo avere la forza di cambiare gli eventi, dobbiamo mandare segnali diversi. Poi magari non ci riusciamo, ma dobbiamo provarci. Una settimana intera di lavoro mi darà la percezione migliore di quello che dovremo migliorare. Non ho la possibilità di istaurare un rapporto con i ragazzi, ci siamo visti tre giorni. Da oggi non possiamo che lavorare, al 99% la formazione la faranno loro dimostrando chi merita di giocare. Il divario è stato sicuramente grande, i difensori centrali non hanno mai fatto neanche venti minuti di allenamento insieme. Da stasera non posso tirare fuori un singolo, questa squadra si trova a questo punto perché qualcuno pensava che i singoli potessero risolvere i problemi. Non ci sono singoli capaci di farlo, il leader tecnico è Antonio Candreva. Mi servirà del tempo per conoscerli tutti».