Croci-Torti (all. Lugano): «Regalati quattro gol all’Inter! Ma meglio oggi»

Croci-Torti è l’allenatore del Lugano che ha affrontato oggi l’Inter perdendo 1-4. Nel post partita il tecnico ticinese ha rilasciato un’intervista a RSI, dove ha segnalato i lati positivi e negativi dell’amichevole.

RAMMARICO A METÀ – Per il Lugano era l’ultima amichevole prima del via del campionato, per l’Inter la prima. L’allenatore Mattia Croci-Torti valuta quanto accaduto al Cornaredo: «Penso che abbiamo regalato praticamente quattro gol all’Inter, dunque dobbiamo sicuramente lavorare su questi dettagli. Dopo tre minuti lasciamo un uomo libero in area, poi sbagliamo col nostro portiere. Ben venga che sbagliamo oggi: per noi questo era un allenamento, domenica abbiamo la prima partita. Nel primo tempo abbiamo fatto delle cose egregie, coi nostri giovani siamo riusciti a fare il gol della bandiera. Peccato per il risultato e per averne presi così tanti, ma è stato un buon allenamento».