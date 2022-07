Dybala-Inter, Marotta non lo ha liberato: risoluzione entro questa data − SI

Dybala rimane sempre in orbita Inter. Marotta non lo ha liberato con il giocatore che sta aspettando. La risoluzione della trattativa può avvenire entro una data precisa

IMPEGNO TECNICO E PATRIMONIALE − Pedullà fa il punto sulla situazione legata a Dybala: «Dybala? Siamo a livello di uno sfinimento clamoroso. Ogni giorno c’è una squadra nuova, io resto della mia idea. La piega è soltanto quella che Marotta decida di mollare la presa ma questo non risulta. Non ho dubbi che la Roma e gli altri club lo abbiano cercato ma c’è Marotta. L’attaccante è abbondante ma bisogna pensare a quello che accadrà. Il fatto di perdere Dybala a zero è fondamentale. Marotta non lo ha liberato, è un impegno tecnico e patrimoniale. Bisogna pensare anche al futuro. Tempistiche? Ad agosto non sarà senza squadra Dybala. Mi aspetto che questa cosa abbia una risoluzione entro il 20».