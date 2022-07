Bremer bloccato, ma l’Inter dice no a Cairo: risposta sul valore. No Juventus – Sky

Bremer resta bloccato dall’Inter, che ha una strategia per convincere il Torino. Di Marzio, nella puntata di stasera di Calciomercato – L’Originale su Sky Sport, parla di come può evolvere questa trattativa. Ed esclude, più o meno, la Juventus.

I MOVIMENTI – Così Gianluca Di Marzio: «Gleison Bremer è prenotato da tempo dall’Inter che farà di tutto per prenderlo, cercando di abbassare un po’ la pretesa del presidente Urbano Cairo che è fermo a quaranta milioni. Il mercato del Torino dipenderà molto dall’uscita di Bremer. Il sostituto rappresenta una priorità, il nome di Oumar Solet del Salisburgo è stato seguito a lungo quest’anno. Su Bremer ribadiamo: l’Inter ha bloccato il giocatore ma ritiene quaranta milioni di euro una cifra molto alta per un giocatore che ha una clausola d’uscita a gennaio a quindici milioni. Quando ha rinnovato il contratto inserita questa clausola, quindi i club dicono che per prenderlo ora lo pagano trenta. Invece Cairo legittimamente lo valuta quaranta. Per ora la Juventus non ha fatto passi decisi, forse perché sa che il giocatore si è impegnato con l’Inter. Vedremo nel caso se si muoverà, poi magari Cairo non venderà Bremer alla Juventus».