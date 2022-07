Fontanarosa: «Ecco le indicazioni di Inzaghi. Da Bastoni ‘rubo’ il più possibile»

Fontanarosa è uno dei tanti ragazzi aggregati dalla Primavera in prima squadra per questo inizio di stagione dell’Inter. Dopo l’1-4 di Lugano il giovane difensore centrale ha commentato a Inter TV come si sta trovando.

BUON AVVIO – Alessandro Fontanarosa commenta Lugano-Inter 1-4: «Com’è andata? Direi abbastanza bene, sono molto contento. Devo ringraziare la società, il mister, i compagni e il settore giovanile per quest’opportunità e questo percorso che mi stanno facendo fare. Per me è andata bene però bisogna crescere, la strada è ancora lunga. Indicazioni da Simone Inzaghi? In questa stagione giocare semplice, stare tranquillo, capire i movimenti di gioco e imparare di più dagli altri su come muovermi. Da chi sto cercando di capire di più? Aspetto Alessandro Bastoni. L’anno scorso mi sono arrivato con lui prima e “rubavo” il più possibile, in questo ritiro spero di capire di più da lui. Romelu Lukaku e Lautaro Martinez sono due top attaccanti, ma anche con loro si migliora e capisci come muoverti».