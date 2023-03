Biraghi: «Con l’Inter gara speciale! Nessun rimpianto per il mancato riscatto»

Cristiano Biraghi è cresciuto nel settore giovanile dell’Inter prima dei tanti prestiti tra Serie B e Serie A fino ad arrivare alla Fiorentina, dove ha trovato una stabilità soprattutto a livello di presenze (con una breve parentesi ancora all’Inter nella stagione 2019-2020). L’esterno ha parlato anche di questo in una lunga intervista del Corriere dello Sport al collega Andrea Giannattasio.

SFIDA IL PASSATO – Biraghi sabato alle 18 torna a San Siro a sfidare l’Inter, che ha occupato una grande fetta della sua carriera da giovane: «Non può che essere una sfida speciale, soprattutto in quello stadio là dove sono cresciuto da tifoso e da giocatore. Poi in campo non ci penserò: sarà mio compito far vincere la Fiorentina. Mancato riscatto nel 2020? Non ho rimpianti. Dovevo essere acquistato ma a causa del Covid furono bloccati i conti in Cina di Zhang e il club decise di prendere a zero Kolarov e Darmian. Sono tornato a Firenze con ancora più fame. All’andata 4-3? Era solo una Fiorentina diversa. Impulsiva e focosa. Prendere quattro gol in casa non esiste. Adesso siamo maturi anche se sappiamo che quella di sabato sarà una gara complicata».

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Giannattasio