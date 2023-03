Juventus, esami per Kostic. Allegri spera di averlo contro l’Inter – CdS

Filip Kostic è fermo ai box per un problema al tendine d’Achille. Oggi il serbo effettuerà nuovi esami per capire meglio la sua condizione in vista delle prossime sfide. Massimiliano Allegri spera di averlo a disposizione contro l’Inter.

NUOVI ESAMI – Filip Kostic oggi sarà valutato dallo staff medico della Juventus dopo essere stato costretto a lasciare in anticipo il ritiro della Serbia e a saltare la seconda gara di qualificazione a Euro 2024 in Montenegro per una infiammazione al tendine d’Achille. Gli esami in programma al JMedical chiariranno lo scenario per le prossime partite. Massimiliano Allegri vuole capire se riuscirà a recuperare il giocatore subito per la sfida con il Verona oppure tenerlo a riposo in vista della sfida di andata di Coppa Italia contro l’Inter martedì prossimo. In ogni caso, l’alternativa naturale al serbo sarebbe Iling-Junior.

Fonte: Corriere dello Sport – Filippo Bonsignore